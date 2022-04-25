МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выразил опасения о том, что в Европе найдутся желающие восстановить экономические отношения с Россией. СМИ: ситуация на нефтяных рынках изменилась навсегда

"Сегодня я не так боюсь прерванных цепочек поставок, цепочек производства, цепочек торговли с Россией, как опасаюсь, что слишком быстро найдутся те, кто захочет эти цепочки с Россией восстановить", — сказал Моравецкий, выступая на Европейском экономическом форуме в Катовицах.

Он считает, что необходимо "решительно вместе" действовать "здесь и сейчас".

"И мы это делаем с помощью санкций. Но также мы должны не допустить возвращения того, что было", — заявил Моравецкий.

Ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за Украины. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам России. Европе предрекли "ощутимые экономические потери"

Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире.

Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.