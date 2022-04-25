МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. Украинский минюст и офис Владимира Зеленского разработали механизм взыскания замороженных за границей средств РФ. Их хотят направить на компенсацию пострадавшим в ходе российской спецоперации на Украине. Об этом сообщил замглавы офиса Зеленского Андрей Смирнов. Эксперт рассказал, кто в Европе не выживет без газа из России

В Telegram-канале офиса Зеленского он рассказал о том, что "офисом президента совместно с министерством юстиции разработан механизм взыскания средств РФ, замороженных за границей в счет компенсации убытков. У нас есть несколько планов достижения этого. Основной — подписание международного договора, который предусматривает снятие иммунитета со средств РФ и направление их пострадавшим".

По его мнению, еще одним вариантом является принятие каждой страной, в которой есть замороженные средства России, специального закона.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.