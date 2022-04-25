МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. Более пяти миллионов жителей Великобритании поставлены в ситуацию выбора: купить продукты питания или же оплатить отопление из-за повсеместного роста цен. Об этом пишет газета Daily Mirror со ссылкой на опрос Deltapoll, который проводился в период с 21 по 23 апреля. В нем приняли участие более 1600 британцев. В Польше призвали не возвращаться к торговле с Россией

Согласно результатам исследования, тяжелее всего лег на плечи многих граждан сейчас резкий рост цен за электроэнергию.

В частности, 10% респондентов признались, что им пришлось делать выбор между продуктами питания и обогревом жилья, 9% респондентов уже не имеют возможности оплачивать услуги ЖКХ, еще 12% не смогут это делать через несколько недель, а 31% — через несколько месяцев.

Более того, порядка 41% опрошенных планируют больше времени проводить дома, 34% приняли решение покупать меньше еды на вынос, 30% сократят поездки на автомобиле для экономии топлива, а 27% попробуют снизить второстепенные расходы, например, откажутся от ТВ-подписок. Еще 16% отменили свои планы на отпуск.

Поле начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию. Новые меры прежде всего затронули банковский сектор и сферы высоких технологий. Стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. Тем не менее нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США.

В Великобритании повышение тарифов ударило по миллионам домохозяйств: все это привело к рекордному за 30 лет уровню инфляции: в феврале она достигла 6,2%. По данным опроса Национальной статистической службы жителям Соединенного Королевства приходится серьезно сокращать траты. Более половины респондентов заявили, что экономят на товарах, не входящих в список первой необходимости, 34% — на газе или электроэнергии, 31% — на еде и товарах первой необходимости.