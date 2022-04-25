МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. США не смогут исключить Россию из важнейших международных организаций, поскольку на то отсутствуют законные основания, а также необходимая поддержка других государств. Об этом пишет обозреватель газеты "Хуаньцю шибао" Фу Чжу. СМИ: Европа впервые за два года получит нефть из ОАЭ

"Членство какой-либо страны в международных структурах определяется строго в соответствии с уставом. ООН, например, не может исключить Россию из Совета Безопасности, потому что в уставе организации не прописаны правила этой процедуры. Нужно внести изменения в действующие уставы и добавить соответствующие положения", — пояснил он.

В том случае, если Соединенные Штаты попытаются исключить Россию из "Большой двадцатки", то, по мнению журналиста, это подорвет ее единство и нанесет ущерб глобальной экономике.

Кроме того, многие страны мира не согласны с идеей изоляции Москвы. Например, Сербия проголосовала за приостановку членства России в Совете по правам человека только из-за угрозы западных санкций, а Китай и Индонезия выступили против бойкота России в G20.

"Когда-нибудь рациональный подход заставит страны из "немого большинства" отказаться от западных игр", — считает Фу Чжу.

На фоне длительной пандемии COVID и обострившихся противоречий сами международные организации тоже выступают против исключения России, понимая необходимость сотрудничества для преодоления имеющихся разногласий, добавляет автор.

Он делает вывод, что предложения американских политиков исключить Москву из международной системы безосновательны и не имеют шансов на успех.