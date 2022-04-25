МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. Москва допускает арест активов на территории России в качестве ответа на недружественные действия в отношении россиян, заявил замминистра иностранных дел РФ Евгений Иванов в ходе заседания Совфеда. Путин высказался о работе российской экономики в условиях санкций

"Противодействуем, где можем, вплоть до обращения в судебные инстанции", — рассказал он.

По словам Иванова, Москва уже приняла в отношении граждан США ряд мер, подразумевающих в том числе заморозку активов, запрет на въезд в страну и на любые сделки с собственностью и инвестициями в ответ на нарушение прав граждан РФ.

Теперь такие меры могут быть распространены "на всех исключительно иностранцев вне зависимости от их стран", отметил замглавы МИД.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации в Донбассе в целях "демилитаризации и денацификации Украины".

За таким решением незамедлительно последовала реакция Запада. Великобритания, Евросоюз, США, Канада, Британия и Япония ввели беспрецедентные санкции против РФ. Меры направлены против российских банков, ЦБ, членов Госдумы, поддержавших признание ДНР и ЛНР, некоторых бизнесменов и компаний, а также лично против Владимира Путина и главы МИД России Сергея Лаврова.