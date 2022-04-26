МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Киев попросил власти США о чрезвычайной экономической помощи. Как пишет американское издание The Washington Post со ссылкой на украинского министра финансов Сергея Марченко, Украине нужно по меньшей мере два миллиарда долларов в месяц.

По словам политика, без этих денег гуманитарный кризис на Украине может усугубиться.

Марченко в интервью The Washington Post рассказал, что эти средства властям Украины необходимы для выплаты пенсий, зарплат работникам сфер здравоохранения и образования и на другие гуманитарные траты.

"Мы должны восполнить этот пробел прямо сейчас, чтобы привлечь необходимое финансирование и выиграть эту войну", — заявил он.

Министр добавил, что в ходе визита в Вашингтон он заявлял на встречах с американскими чиновниками: Киеву на оплату срочных расходов в апреле, мае и июне необходима помощь в размере не менее $5 миллиардов в месяц, $2 миллиарда — поступали бы от США.

Помимо этого, в будущем ожидается еще один запрос о финансовой помощи, он уже будет относиться к более долгосрочным нуждам.