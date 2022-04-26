МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Вашингтон прямым текстом говорит, что мир на Украине им не нужен, впрочем, как и любые переговоры, считает редакция итальянского сайта Nicola Porro. Назван способ давления Европы на российскую нефть

По мнению авторов, Вашингтон продолжает поставлять Киеву оружие и уже не стесняется очевидного: его реальная цель — ослабить Россию.

"Вот он — план США, который, казалось бы, уже всем понятен, но которому не хватало печати официальности. Цель администрации Байдена на Украине заключается не в том, чтобы как можно скорее положить конец боевым действиям, предотвратить гибель людей, бомбежки и жестокости. Цель — "ослабить Россию" через украинского посредника", — переводит текст статьи ИноСМИ.

Это такое противостояние сверхдержав, где военные президента Украины Владимира Зеленского сражаются с западным оружием в руках.

После своего "молниеносного" визита на Украину с госсекретарем США Энтони Блинкеном, глава американского Пентагона Ллойд Остин рассказал о целях американской поддержки сопротивления:

"Мы хотим видеть Россию ослабленной до такой степени, чтобы она не могла совершать такие действия, какие она совершила на Украине", — отметил Остин.

Последние несколько дней после этой фразы появилось ощущение, ан Украине образовались два лагеря:

с одной стороны — американский и британский лагерь. Здесь, похоже, стремятся лишить Путина сил как на внутреннем фронте (через санкции), так и в чисто военном смысле;

с другой стороны — страны Европы, с Францией и Германией в авангарде. Они поддерживают власть Украины. но не хотят сжигать мосты с Кремлем.

"Неслучайно президент Украины, приветствуя двух эмиссаров Байдена, назвал США "ближайшими союзниками Украины наряду с британцами" благодаря "более крепкому, чем когда-либо, партнерству". Неслучаен и сильный разлад по линии Киев-Берлин, который стал особенно заметен после отказа Украины принять президента Германии", — считают авторы статьи.

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