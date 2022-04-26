МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Польша вводит собственные санкции против бизнеса и граждан России и Белоруссии, сообщил польский министр внутренних дел и администрации Мариуш Каминьский. Экономист предупредил, какие санкции могут ввести против Китая

Отмечается, что в санкционный список попали 15 физических и 35 юридических лиц, в том числе "Газпром", "Новатэк" и "Акрон", а также связанная с президентом Белоруссии фирма "Beloil". При этом польский список является уточнением европейского, подчеркнул Каминьский.

"Он касается российских олигархов и фирм, которые работают на территории нашей страны", — отметил министр. Кроме того, в списке значатся компании Go Sport и "Лаборатория Касперского".

Все финансовые активы и имущество попавших под санкции лиц будут заморожены в Польше. Компаниям будет запрещено участие в тендерах, а физлицам — въезд в страну. По словам Каминьского, список ещё будет расширяться.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации в Донбассе в целях "демилитаризации и денацификации Украины".

За таким решением незамедлительно последовала реакция Запада. Великобритания, Евросоюз, США, Канада, Британия и Япония ввели беспрецедентные санкции против РФ. Меры направлены против российских банков, ЦБ, членов Госдумы, поддержавших признание ДНР и ЛНР, некоторых бизнесменов и компаний, а также лично против Владимира Путина и главы МИД России Сергея Лаврова.