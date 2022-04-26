МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Разворот внешней стратегии России на Восток — это объективный процесс в сложившихся условиях, считает заместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов.

К 2022 году доля стран Азиатско-Тихоокеанского региона во внешней торговле РФ превысила 30%, сообщил он в беседе с РИА Новости. Москва намерена наращивать экономическую кооперацию со странами Азии, которые не присоединились к санкциям, отметил Моргулов.

Замглавы российского МИД считает, что попытки Запада построить в АТР архитектуру безопасности, отвечающую только их интересам, ведут в тупик и чреваты серьезными издержками.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 13.00.