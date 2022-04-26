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2022
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МИД считает объективным разворот России на Восток
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Разворот внешней стратегии России на Восток — это объективный процесс в сложившихся условиях, считает заместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов. К 2022 году доля... ПРАЙМ, 26.04.2022
экономика, мировая экономика, новости, мид рф, атр, внешняя торговля
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Разворот внешней стратегии России на Восток — это объективный процесс в сложившихся условиях, считает заместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов.
К 2022 году доля стран Азиатско-Тихоокеанского региона во внешней торговле РФ превысила 30%, сообщил он в беседе с РИА Новости. Москва намерена наращивать экономическую кооперацию со странами Азии, которые не присоединились к санкциям, отметил Моргулов.
Замглавы российского МИД считает, что попытки Запада построить в АТР архитектуру безопасности, отвечающую только их интересам, ведут в тупик и чреваты серьезными издержками.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 13.00.