МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Европу ждет глубокий экономический и политический кризис, считает секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. СМИ: рецессия задушит Европу, если Россия перекроет ей газ

По его словам, рекордная инфляция и падение уровня жизни уже ударили по кошельку и настроению европейцев.

Секретарь Совбеза заявил в беседе с "Российской газетой", что в европейские страны прибыли уже почти пять миллионов мигрантов из Украины и в ближайшее время их количество вырастет до 10 миллионов. При этом большинство беженцев считают, что европейцы должны их содержать и обеспечивать, отметил Патрушев. "А когда их заставляют работать, то начинают бунтовать", — добавил он.