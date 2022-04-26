МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. США почему-то обсуждают возможный дефолт России, хотя им самим пора его объявлять, заявил в беседе с "Российской газетой" секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев. В Совбезе рассказали об идее обеспечить рубль золотом и товарами

Он рассказал, что Вашингтон в попытке поддержать экономику активно накачивает свои банки, бизнес и население деньгами под залог государственных обязательств. В результате госдолг США превысил 30 триллионов долларов, а инфляция достигла рекордных темпов не только в Штатах, но и в Европе.

Патрушев подчеркнул, что Америка создает "рукотворный глобальный кризис" для решения своих проблем и "нового обогащения".

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