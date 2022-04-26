МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Из-за нарушения логистических цепочек, вызванных ситуацией вокруг Украины, в мире возникнет дефицит удобрений и снижение урожая, пишет немецкий экономист в издании Compact. Британия столкнулась с избытком газа

В частности, в статье приводятся слова главы химической корпорации Bayer AG Маттиаса Бернингера. Он прогнозирует, что в 2023 году мир ждет один из сильнейших продовольственных кризисов за всю историю человечества.

Такого же мнения придерживается экономист Матин Каим. Согласно его прогнозу, мировой голод в следующем году затронет порядка ста миллионов человек.

В свою очередь руководитель Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли считает, что нехватка продуктов питания станет причиной масштабных миграционных потоков. Он прогнозирует, что на фоне грядущего кризиса миграционная ситуация 2015 года, спровоцированная ситуацией в Сирии, будет похожа на "летний пикник".

Что касается европейских стран, то для них особую важность представляли производящие калийные удобрения комбинаты в России и Белоруссии. Сейчас эти компании находятся под санкциями стран Запада.

Заменой их продукции могут послужить азотные удобрения, однако из-за роста цен на газ их производство по приемлемым ценам невозможно.