МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Мир из-за антироссийских санкций Запада погружается в невиданный продовольственный кризис, десятки миллионов людей окажутся на грани голода, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Литва заморозила активы на миллионы евро на фоне европейских санкций

"Вашингтон и Брюссель не скрывают, что их санкции направлены как на материальное, так и на духовное обнищание россиян. Развалить наше образование, навязав нам так называемые прогрессивные модели обучения — это для западников столь же стратегическая задача, как, например, приближение НАТО к нашим границам", — сказал Патрушев в интервью "Российской газете".

Также секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев сообщил о своей уверенности в том, что Россия решит все проблемы, которые возникли из-за западных санкций.

"Уверен, мы решим все проблемы, возникшие в результате санкционных ограничений", — сказал Патрушев в интервью "Российской газете".

"Сегодня Россия с европейского рынка переориентируется на африканский, азиатский и латиноамериканский рынки. Первоочередное внимание придаем ЕАЭС, значение которого в нынешних условиях многократно возрастает. Наращиваем сотрудничество со странами БРИКС и ШОС, которые объединяют около трех с половиной миллиардов жителей планеты", — добавил он.

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что попытки Запада переложить на Россию ответственность за спровоцированный им же глобальный продовольственный кризис заведомо обречены на провал.

Благодаря разработанной Совбезом РФ доктрине продовольственной безопасности "удалось провести точные расчеты и повысить самообеспеченность нашей страны основными видами продовольствия", — отметил Патрушев в интервью "Российской газете".