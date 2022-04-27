МОНТЕВИДЕО, 27 апр — ПРАЙМ. Уругвай не поддерживает экономические и финансовые санкции против России, заявил посол Уругвая в РФ Даниэль Кастильос, которого цитирует медиагруппа Grupo R Multimedio. Польша ввела собственные санкции против "Газпрома" и "Новатэка"

"Несмотря на текущую ситуацию и критику в отношении специальной военной операции (на Украине), Уругвай не ввел и не поддерживает никаких экономических и финансовых санкций в отношении России… и поддерживает интерес к укреплению торговли и сохранению хороших отношений", — приводит СМИ слова посла.

Дипломат также добавил, что "необходимо объединить усилия с российскими властями и компаниями, чтобы найти решение проблем, создаваемых санкциями, и способствовать любым новым возможностям, которые могут возникнуть".

Кастильо отметил, что в 2021 году 80 уругвайских компаний поставили в Россию продукцию на сумму 118 миллионов долларов. Импорт же составил 101 миллион долларов.

"Россия была для нас рынком номер один по поставке масла и третьим по поставке сыров в 2021 году. В целом Россия в 2021 году явилась четвертым по величине экспортным рынком для молочной и мясной продукции", — сказал посол.