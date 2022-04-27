МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Всемирный банк спрогнозировал, что рекордно высокие цены на сырье и продовольствие сохранятся в мире до 2024 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на доклад банка. Всемирный банк понизил прогноз по мировому экономическому росту

Как говорится в документе, "ситуация на Украине нанесла серьезный удар по товарным рынкам, изменив глобальные модели торговли, производства и потребления таким образом, что цены останутся на исторически высоком уровне до конца 2024 года".

При этом во Всемирном банка назвали рост цен на энергоносители максимальным со времен нефтяного кризиса 1973 года. Предсказывается, что их стоимость в нынешнем году увеличится более чем в полтора раза. В частности, газ должен подорожать вдвое, уголь — на 80%. Прогнозируемая на 2022 год средняя цена нефти марки Brent — $100 за баррель, а на 2023-й — $92.

Цены на неэнергетические товары, согласно прогнозу банка, увеличатся на 20%. Самый большой рост цен ожидают те категории товаров, ключевыми экспортерами которых выступают Россия и Украина. Например, ценам на пшеницу предсказывается рост на 40% — до рекордного уровня. При этом прогнозируется, что подорожание удобрений способно привести к снижению урожайности ряда сельскохозяйственных культур.

В то же время во Всемирном банке считают, что в 2023 году цены могут немного снизиться за счет роста объема поставок из Аргентины, Бразилии и США.

Также в докладе отмечается, что металлы в 2022 году прибавят в цене в среднем 16%. Поскольку Россия играет существенную роль в поставках никеля и алюминия, то наибольший — на 52 и 38% соответственно.