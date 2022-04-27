МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Двухсотлетняя гегемония Запада может закончиться к 2040 году со значительным ростом ВВП Китая и Индии, написал в статье для газеты Washington Post обозреватель Генри Олсен. Об этом сообщает РИА Новости. FP: Китай подверг переоценке финансовую мощь Запада из-за Украины

Олсен указывает, что доминирование государств Запада в мире основывалось на экономической мощи. В 2000 году страны, которые недавно ввели санкции в отношении России в связи со спецоперацией на Украине, произвели 79,4% мирового ВВП. Однако к 2020 году они производили уже 60,4%.

"К 2040 году Китай и Индия вместе будут иметь больший ВВП по покупательной способности, чем США и восемь крупнейших стран, которые ввели санкции против России, вместе взятые. Добавьте к этому развивающие державы: Бразилию, Мексику, Индонезию и Турцию. Тогда соотношение сил в мире изменится еще сильнее. Такое развитие событий закончит двухсотлетнюю гегемонию Запада, если только кто-то из этих растущих сил не присоединится к нему", — написал обозреватель.

Он подчеркивает, что бурное экономическое развитие Китая и Индии позволило им отказаться от введения санкций против России, не согласившись на требования западных стран. По этой причине же Пекин и Нью-Дели воздержались во время голосования при принятии резолюций ООН, осуждающих действия России.

Резюмируя, Олсен отмечает, что Запад был мировым лидером на протяжении двух столетий, и "если мы не адаптируемся к ситуации и не подготовимся к будущему, сегодняшний коллективный ответ России может стать лебединой песней для Запада".