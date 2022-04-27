МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. В США украинский кризис привел к самому резкому скачку цен на продукты питания с начала 1980-х годов. Об этом сообщает The Washington Post. В Госдуме призвали прекратить поставки газа во все недружественные страны

Издание отмечает, что в начале недели фьючерсы на кукурузу на Чикагской товарной бирже превысили восемь долларов за бушель, что стало рекордным показателем почти за десятилетие.

Автор статьи объясняет, что подобная ситуация сложилась по нескольким причинам. Так, в середине апреля Джо Байден пообещал к лету разрешить продажу бензина с высоким содержанием этанола, что якобы должно снизить цены на автозаправках. Вместе с тем это окажет негативное воздействие на окружающую среду и приведет к подорожанию продуктов, отмечает The Washington Post.

"Дело в том, что для получения этанола необходима кукуруза, которую обычно используют при производстве потребительских товаров и для откорма животных. Учитывая, что 60% связанных со скотоводством издержек приходятся на корма, специалисты ожидают подорожания говядины, свинины, птицы и некоторых видов рыбы", — пишет СМИ.

На стоимость мяса также окажет влияние рост цен на удобрения, связанный с происходящим на Украине.

К числу других факторов влияния издание отнесло птичий грипп, засуху в калифорнии и пробки на границе с Мексикой.