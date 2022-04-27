БЕРЛИН, 27 апр — ПРАЙМ. Экономика Германия переживает двойной кризис, заявил глава Германского промышленного союза (BDI) Йоахим Ланг. Доверие потребителей к экономике Германии резко снизилось

Ранее немецкое правительство понизило прогноз экономического развития ФРГ. По словам Ланга, по экономике Германии ударили высокие цены на энергоносители и сбои в международных логистических цепочках, вызванные проблемах с контейнерными перевозками из Китая. Эти два фактора замедляют рост конъюнктуры и ведут к снижению промышленной активности, инвестициям и внешней торговли ФРГ, считает глава BDI.

"Восстановления в краткосрочной перспективе не предвидится", — добавил он.