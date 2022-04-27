БЕРЛИН, 27 апр — ПРАЙМ. Экономика Германия переживает двойной кризис, заявил глава Германского промышленного союза (BDI) Йоахим Ланг.
Ранее немецкое правительство понизило прогноз экономического развития ФРГ. По словам Ланга, по экономике Германии ударили высокие цены на энергоносители и сбои в международных логистических цепочках, вызванные проблемах с контейнерными перевозками из Китая. Эти два фактора замедляют рост конъюнктуры и ведут к снижению промышленной активности, инвестициям и внешней торговли ФРГ, считает глава BDI.
"Восстановления в краткосрочной перспективе не предвидится", — добавил он.
https://1prime.ru/world/20220427/836766112.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.