МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Россия вводит ответные персональные санкции против членов парламента Великобритании, сообщает Министерство иностранных дел РФ.
Отмечается, что под ограничения попали 287 членов Палаты общин, которые принимали наиболее активное участие в разработке антироссийских санкций. При этом санкционный список может быть расширен, подчеркнули в МИД.
Всем лицам, попавшим под ответные санкции Кремля, будет запрещен въезд в Россию.
Напомним, что Лондон 11 марта ввел санкции против 386 депутатов Госдумы РФ.
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации в Донбассе в целях "демилитаризации и денацификации Украины".
За таким решением незамедлительно последовала реакция Запада. Великобритания, Евросоюз, США, Канада, Британия и Япония ввели беспрецедентные санкции против РФ. Меры направлены против российских банков, ЦБ, членов Госдумы, поддержавших признание ДНР и ЛНР, некоторых бизнесменов и компаний, а также лично против Владимира Путина и главы МИД России Сергея Лаврова.
https://1prime.ru/world/20220427/836767639.html
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