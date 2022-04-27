МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Россия вводит ответные персональные санкции против членов парламента Великобритании, сообщает Министерство иностранных дел РФ. Польша считает "местью за санкции" прекращение поставок российского газа

Отмечается, что под ограничения попали 287 членов Палаты общин, которые принимали наиболее активное участие в разработке антироссийских санкций. При этом санкционный список может быть расширен, подчеркнули в МИД.

Всем лицам, попавшим под ответные санкции Кремля, будет запрещен въезд в Россию.

Напомним, что Лондон 11 марта ввел санкции против 386 депутатов Госдумы РФ.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации в Донбассе в целях "демилитаризации и денацификации Украины".

За таким решением незамедлительно последовала реакция Запада. Великобритания, Евросоюз, США, Канада, Британия и Япония ввели беспрецедентные санкции против РФ. Меры направлены против российских банков, ЦБ, членов Госдумы, поддержавших признание ДНР и ЛНР, некоторых бизнесменов и компаний, а также лично против Владимира Путина и главы МИД России Сергея Лаврова.