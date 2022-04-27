БРЮССЕЛЬ, 27 апр — ПРАЙМ. Европейская Комиссия предложила год не облагать пошлиной импорт украинских товаров, говорится в заявлении ведомства. В ЕС назвали шантажом остановку поставок "Газпрома" в Болгарию и Польшу

Уточняется, что речь идет о всём импорта Украины в ЕС. Кроме того, предлагается ввести антидемпинговые меры в отношении украинской стали.

Как считают в Евросоюзе, эти шаги позволят Киеву нарастить экспорт и преодолеть трудности, с которыми столкнулись украинские экспортёры.