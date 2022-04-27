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2022
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ЕС хочет временно отменить пошлины на импорт из Украины
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Европейская Комиссия предложила год не облагать пошлиной импорт украинских товаров, говорится в заявлении ведомства. Уточняется, что речь идет о всём импорта Украины в ЕС. Кроме... ПРАЙМ, 27.04.2022
экономика, мировая экономика, новости, ес, украина, импорт, пошлины
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
БРЮССЕЛЬ, 27 апр — ПРАЙМ. Европейская Комиссия предложила год не облагать пошлиной импорт украинских товаров, говорится в заявлении ведомства.
Уточняется, что речь идет о всём импорта Украины в ЕС. Кроме того, предлагается ввести антидемпинговые меры в отношении украинской стали.
Как считают в Евросоюзе, эти шаги позволят Киеву нарастить экспорт и преодолеть трудности, с которыми столкнулись украинские экспортёры.