2022-04-27T15:29:53+03:00

2022-04-27T15:29:53+03:00

2022-04-27T15:29:53+03:00

2022

https://1prime.ru/world/20220427/836769499.html

ФРГ готовится к рецессии в случае прекращения поставок газа из России

Мировая экономика

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html

https://россиясегодня.рф

КАБМИН ФРГ СНИЗИЛ ПРОГНОЗ РОСТА ВВП В 2022 Г С 4,1% ДО 2,2%, ЕСЛИ БУДУТ ПРЕКРАЩЕНЫ ПОСТАВКИ ГАЗА, БУДЕТ РЕЦЕССИЯ — МИНИСТР ЭКОНОМИКИ ПРАЙМ, 27.04.2022

экономика, мировая экономика, новости

https://cdnn.1prime.ru/images/83255/72/832557290.jpg 1920 1440 true

https://cdnn.1prime.ru/images/83255/72/832557290.jpg

https://cdnn.1prime.ru/images/83255/72/832557289.jpg 1920 1080 true

https://cdnn.1prime.ru/images/83255/72/832557289.jpg

https://cdnn.1prime.ru/images/83255/72/832557288.jpg 1920 1920 true

https://cdnn.1prime.ru/images/83255/72/832557288.jpg

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60