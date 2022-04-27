2022-04-27T15:29:53+03:00
2022-04-27T15:29:53+03:00
2022-04-27T15:29:53+03:00
2022
https://1prime.ru/world/20220427/836769499.html
ФРГ готовится к рецессии в случае прекращения поставок газа из России
Мировая экономика
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КАБМИН ФРГ СНИЗИЛ ПРОГНОЗ РОСТА ВВП В 2022 Г С 4,1% ДО 2,2%, ЕСЛИ БУДУТ ПРЕКРАЩЕНЫ ПОСТАВКИ ГАЗА, БУДЕТ РЕЦЕССИЯ — МИНИСТР ЭКОНОМИКИ ПРАЙМ, 27.04.2022
экономика, мировая экономика, новости
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
КАБМИН ФРГ СНИЗИЛ ПРОГНОЗ РОСТА ВВП В 2022 Г С 4,1% ДО 2,2%, ЕСЛИ БУДУТ ПРЕКРАЩЕНЫ ПОСТАВКИ ГАЗА, БУДЕТ РЕЦЕССИЯ — МИНИСТР ЭКОНОМИКИ