МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Москва неплохо справляется с санкциями, заявил польский премьер Матеуш Моравецкий и выразил сожаление по этому поводу. Польша считает "местью за санкции" прекращение поставок российского газа

"Пока мы видим, что Россия, к сожалению, неплохо справляется с санкциями", — сказал он.

По словам Моравецкого, для того, чтобы "исправить" эту ситуацию, Варшава будет формировать процесс выработки новых ограничительных мер.

Ранее в среду "Газпром" сообщил, что полностью приостановил экспорт газа в Болгарию и Польшу из-за того, что страны не оплатили поставки в рублях. Моравецкий считает такое решение "местью" за санкции.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации в Донбассе в целях "демилитаризации и денацификации Украины".

За таким решением незамедлительно последовала реакция Запада. Великобритания, Евросоюз, США, Канада, Британия и Япония ввели беспрецедентные санкции против РФ. Меры направлены против российских банков, ЦБ, членов Госдумы, поддержавших признание ДНР и ЛНР, некоторых бизнесменов и компаний, а также лично против Владимира Путина и главы МИД России Сергея Лаврова.