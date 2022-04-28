МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Банк Японии (центробанк) понизил прогноз роста ВВП страны на 2022 финансовый год (с 1 апреля 2022 по 31 марта 2023 года) до 2,9%, говорится в сообщении регулятора. В январе ожидался рост на 3,8%. Безработица в Японии в марте неожиданно снизилась до 2,6%

В следующем финансовом году ЦБ Японии ожидает рост на 1,9% по сравнению с январской оценкой в 1,1%. В 2024 году рост экономики страны ожидает на 1,1%.

Прогноз инфляции на текущий финансовый год был повышен до 1,9% с январских 1,1%. В 2023 и 2024 финансовых годах, по мнению японского центробанка, инфляция будет составлять 1,1%, показатель на будущий год совпал с прошлой оценкой.