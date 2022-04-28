МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Экономические санкции, введенные против одной страны, могут оказать побочное влияние на другие. Об этом предупредила министр финансов Нирмала Ситхараман во время мероприятия в Стэнфордском университете в США. Anadolu подсчитало доходы Москвы от продажи газа ЕС с начала спецоперации

"Санкции всегда оказывают влияние не только на страну, в отношении которой они вводятся, но и на многие другие страны… непреднамеренные последствия оказывают непосредственное и сильное влияние на страны в этом мире, подключенном к цифровым технологиям", — цитирует ее выступление агентство PTI.

Ситхараман сделала это замечание в связи с экономическими санкциями, введенными против России в связи с началом военной операции на Украине. Она отметила, что прежде чем объявить о своей позиции по российско-украинскому конфликту Индия приняла во внимание свои экономические интересы и интересы безопасности.

Министр финансов также подчеркнула, что "позиция Индии исходит не только из ее экономических интересов, но и из интересов ее безопасности. Баланс, который Индия принимает в каждом решении в этом контексте… (обусловлен) геополитическим положением Индии".

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

Индия стала одной из немногих стран, которые воздержались при голосовании по резолюции СБ ООН, осуждающей действия РФ, и неоднократно призывала решить конфликт на Украине дипломатическим путем.

Западные страны в ответ на спецоперацию РФ по денацификации и демилитаризации Украины ввели многочисленные санкции. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.