МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Запрет правительства Индонезии на экспорт из страны растительного, прежде всего пальмового, масла, вступил в силу в четверг 28 апреля 2022 года и сохранится до особого распоряжения властей. Об этом сообщило новостное агентство ANTARA. Asia Times: США шокированы отказом Индии ввести санкции против Москвы

Отмечается, что основная причина запрета — это нехватка продукта на внутреннем рынке страны.

О запрете и дате его начала объявил в прошлую пятницу в своем обращении к нации президент Индонезии Джоко Видодо. Он тогда рассказал, что правительство запретит экспорт сырья для производства растительного масла и растительного масла начиная с четверга, 28 апреля 2022 года, вплоть до даты, которая будет определена позже.

"Мы делаем это для того, чтобы обеспечить изобилие растительного масла для приготовления пищи на внутреннем рынке Индонезии", — объяснил Джоко Видодо.

Заявление президента было сделано после совещания кабинета министров, после которого он был оформлен в качестве президентского указа.

Запрет на экспорт растительного масла относится, прежде всего, к производимому в Индонезии пальмовому маслу, сверхнормативный экспорт которого привел в первом и втором квартале текущего года к дефициту пальмового масла на внутреннем рынке и резкому росту цен на этот продукт повседневного потребления. Правительство в течение марта-апреля предпринимало попытки непосредственно контролировать цены на растительное масло, рост которых вызвал в ряде городов Индонезии уличные демонстрации и беспорядки, однако эта мера не принесла полного успеха.

На прошлой неделе генеральная прокуратура Индонезии начала уголовное расследование по подозрению в незаконной выдаче лицензий на экспорт пальмового масла в январе–марте 2022 года в отношении главы департамента внешней торговли министерства торговли страны и троих руководителей предприятий, осуществляющих экспорт пальмового масла.