МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Мировая экономика на фоне взлета цен на энергоносители, продовольствие и металлы вступила в эпоху сильнейшего с 1970-х годов товарного шока. Об этом сообщают эксперты Всемирного банка (ВБ) в новом обзоре рынков сырья (Commodity Market Outlook). По прогнозам ВБ, в 2022 году энергоносители подорожают более чем на 50%, а неэнергетические товары — почти на 20%. Несмотря на дальнейшее снижение цен на почти все виды товаров в 2023-2024 годах, эксперты предполагают, что цены на сырье в этот период будут значительно выше средних пятилетних значений. Об этом сообщает "Коммерсант". Asia Times: США шокированы отказом Индии ввести санкции против Москвы

Аналитики Всемирного банка в "сырьевом" обзоре Commodity Market Outlook отмечают, что последствия конфликта на Украине и ситуации с энергоносителями могут быть более длительными, чем в предыдущие кризисы,- мировая экономика вступила в эпоху сильнейшего с 1970-х годов товарного шока. Сейчас у потребителей меньше возможностей по замене одних видов ископаемого топлива другими, поскольку подорожание затронуло все секторы рынка.

"Практикуемое сейчас странами снижение налогов и выделение субсидий вместо долгосрочных мер по сокращению спроса и поощрению альтернативных источников поставок может только усугубить дефицит предложения и ценовое давление на топливном рынке", предупредили в ВБ.

Кроме того, они уверены, что вынужденный переход к более дорогостоящим торговым моделям (например, перестройка логистики из-за смены поставщика сырья) может привести к продолжительной инфляции.

В целом, по ожиданиям Всемирного банка, в 2022 году энергоносители подорожают более чем на 50%, а неэнергетические товары — почти на 20%. В 2023-2024 годах цены на сырье снизятся, однако останутся выше средних пятилетних значений. Среднегодовая цена нефти марки Brent в 2022 году вырастет на 42%, до 100 долларов за баррель. Она снизится до 92 долларов за баррель в 2023 году — если прекратятся перебои с поставками и вырастет добыча нефти в других, кроме РФ, странах при более медленном росте спроса. При этом ВБ предупреждает, что расширение санкций ЕС в отношении России может привести к серьезным перебоям на нефтяном рынке: резервные мощности ОПЕК могут оказаться меньше, чем они оцениваются сегодня, а сланцевая промышленность США уже сталкивается с нехваткой рабочей силы.

Во многом это объясняется взлетом цен на необходимый для альтернативной энергетики алюминий и никель — в 2022 году они подорожают на 37% и 51% соответственно (в том числе из-за трудностей с поставками из РФ). В целом цены на металлы в этом году вырастут на 16%. Причем на неблагородные металлы (включая железо, никель, алюминий, медь) — более чем на 22%, а на драгоценные (включая золото, серебро, платину) — только на 3%. Эксперты отмечают, что длительный период локдаунов в Китае может снизить спрос на металлы и, следовательно, цены на них.

Ожидаемый в 2022 году взлет цен на газ (в Европе — на 111%) вызовет подорожание удобрений почти на 70%. Это в свою очередь приведет к росту стоимости сельхозпродукции — из-за отказа фермеров от удобрений, последующего снижения урожайности и сокращения предложения.

Что же касается цен на продовольствие в 2022 году, то они вырастут в среднем почти на 23%, на пшеницу — более чем на 40%. Это окажет дополнительное давление на развивающиеся экономики, которые зависят от импорта зерна, особенно из России и Украины.

По прогнозам аналитиков Всемирного банка, из всех видов сельхозпродукции сильнее всего в 2022 году подорожает пальмовое масло, более чем на 45%. Во многом это произойдет из-за введенного с 28 апреля Индонезией (больше половины мировых поставок) запрета экспорта этой продукции на фоне ее нехватки на внутреннем рынке.

В ВБ ожидают, что в 2023 году цены на продовольствие снизятся более чем на 10% — из-за увеличения поставок пшеницы из Аргентины, Бразилии и США. Однако сохранение высоких цен на удобрения может помешать увеличению производства продовольствия.