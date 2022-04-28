МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ / Dow Jones. Перспективы экономики Германии продолжают ухудшаться из-за высокой инфляции, перебоев в цепях поставок и наложенных на Россию санкций, но, по словам экономистов, рецессия все же маловероятна. Всемирный банк прогнозирует сильнейший с 1970-х годов ценовой кризис

"Похоже, что проблемы в цепях поставок и высокая инфляция затормозили восстановление", — сказал экономист Capital Economics Эндрю Кеннингхэм. По его словам, восстановление откладывает и вооруженный конфликт на Украине.

Согласно вышедшим в понедельник данным, рассчитываемый институтом Ifo индекс делового климата (ключевой опережающий индикатор экономики Германии) в марте немного вырос. Тем не менее он остается намного ниже уровня, на котором находился до конфликта, и соответствует прогнозу Capital Economics, согласно которому во 2-м квартале ВВП Германии сократится.

Теперь правительство Германии ожидает, что в этом году экономика страны вырастет на 2,2%, тогда как в январе оно прогнозировало рост на 3,6%.

Экономические институты Германии, включая Ifo, с учетом военных действий на Украине понизили прогноз роста ВВП до 2,7% с 4,8%, а компания Scope Ratings — до 2%-2,5%.

"Рецессия по итогам года пока маловероятна, но сейчас вы ожидаем, что экономика вырастет на 2 процентных пункта меньше, чем ожидали до начала конфликта", — сказал аналитик Scope Ratings Джулиан Циммерман в интервью Wall Street Journal.

Старший экономист Pantheon Macroeconomics Мелани Дебоно придерживается такого же мнения. "Мы не ожидаем рецессии в Германии, если только не будет введен постоянный запрет на импорт энергоносителей из России", — сказала она, добавив, что постепенное сокращение импорта российских энергоносителей окажет давление на экономику Германии, но возможность рецессии зависит от продолжительности процесса.

В случае внезапного прекращения импорта из России вероятность рецессии существенно вырастет, поскольку это потребует ограничения потребления энергоносителей, сказал Циммерман. По его словам, эта проблема сохранится в 2023 году, потому что на создание новых путей поставок нефти и газа потребуется время.

Базовый сценарий Scope Ratings предполагает не полное и внезапное прекращение поставок энергоносителей из России, а постепенное сокращение их импорта, что по силам экономикам Германии и Европы, сказал Циммерман.

"Вооруженный конфликт между Россией и Украиной усилил и без того сильное инфляционное давление" за счет роста цен на энергоносители, добавил Циммерман.

Это давление ощутили на себе все потребители Германии, причем не только через счета за электроэнергию. По данным агентства статистик Destatis, в марте по сравнению с мартом прошлого года по расчете по национальным стандартам потребительские цены выросли на 7,3%, что стало самым высоким темпом роста с осени 1981 года. Без учета цен на энергоносители годовой тем инфляции составил бы 3,6%.

Данные по инфляции за апрель выйдут в четверг. По прогнозу опрошенных Wall Street Journal экономистов, годовой темп инфляции замедлился до 7,2%.

Быстро растущие цены оказывают давление на реальные доходы и на расходы домохозяйств, и последние данные указывают на существенное сокращение расходов. Падение рассчитываемого GfK майского индекса настроений потребителей до рекордно низкого уровня стало явным признаком того, что конфликт на Украине и высокая инфляция сильно подавляют настроения, сказала Дебоно.

Вместе с тем, по ее словам, есть много факторов, которые смягчают воздействие высокой инфляции на потребление. Во-первых, она отмечает, что у потребителей есть большие накопления, сделанные во время локдаунов в 2020 и 2021 годы. В 4-м квартале 2021 года уровень накоплений все еще был выше, чем перед пандемией, и это означает, что домохозяйства скопили больше, чем обычно, говорит Дебоно.

"Мы ожидаем, что домохозяйства понизят уровень накоплений и поддержат расходы", — добавила она.

Второй фактор – это бюджетная поддержка государства с целью ослабить воздействие роста тарифов на электроэнергию, что также должно помочь.

При поверхностном анализе может показаться, что Германия более уязвима перед негативным воздействием конфликта на Украине, чем другие страны Европы, но Дебоно так не считает.

"Большая производственная база Германии пострадает от возобновившихся перебоев в мировых цепях поставок, но потребители, видимо, не так уязвимы, как в других странах", — сказала она. По данным Pantheon Macroeconomics, рост цен на энергоносители наиболее негативно отразится на потребителях в Испании и Италии.

"Решающим фактором будет бюджетная поддержка. Власти примут меры, и на этом этапе трудно сказать, какая страна пострадает больше других", — сказала Дебоно.

— Автор Maria Martinez, maria.martinez@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

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