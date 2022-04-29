МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. "Эпоха низких цен" в Европе окончена, при этом политическое признание этого факта грозит волнениями в европейском обществе, сообщает РИА Новости со ссылкой на публикацию в The Times. Цены на газ в Европе упали на 9%

Как отмечает издание, цены на продукты питания повышаются по всей Европе фактически каждую неделю, при этом украинский кризис усугубляет и без того активно растущие счета за электроэнергию. В результате европейцы все больше возмущаются в связи с повышением стоимости жизни, в то время как власти пытаются ослабить ущерб.

По мнению авторов статьи, Европе пора признать, что такие средства первой необходимости, как продовольствие и топливо, были слишком дешевыми на протяжении жизни целого поколения.

"Поэтому государственные руководители должны сказать правду избирателям и подготовиться к негативной политической реакции", — говорится в публикации.

Дидерик Самсом, руководитель аппарата исполнительного вице-председателя Еврокомиссии Франса Тиммерманса, отвечающего за энергетическую политику, предупредил, что раньше низкая стоимость жизни достигалась за счет нанесения ущерба окружающей среде и поставок энергоносителей из России.

Издание отмечает, что Самсом признал: "никто не отваживается вслух сказать избирателям, что поддерживать прежний уровень жизни невозможно, и что более высокие цены — это навсегда".

В то же время чиновник считает, что волнения в европейском обществе "скорее всего неизбежны", поскольку у политиков не осталось возможностей для смягчения удара от повышения стоимости жизни.

"Это невозможно сделать мгновенно, поскольку в обществе возникнет мощное брожение и недовольство. Но с учетом сложившейся ситуации времени у нас мало", — цитирует газета Самсома.