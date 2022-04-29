МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Британский обозреватель Крис Джайлз в статье для Financial Times призвал европейцев мерзнуть "во имя Украины", сообщает Lenta.ru.
Джайлз убежден, что жители Европы, поддерживающие Украину, должны использовать меньше топлива и снизить температуру в квартирах до 18 градусов. Это, по его мнению, позволит западным странам сократить зависимость от поставок российского газа и избежать холодной и мрачной зимы.
По расчетам консалтинговой компании Cambridge Energy, благодаря снижению температуры помещений с 20 до 18 градусов по всей территории Европы можно на четверть сократить потребление энергии. И Джайлз с оптимизмом смотрит на эту возможность.
"Дома в Соединенном Королевстве стали на пять градусов теплее за последние 40 лет. Мы можем носить больше слоев одежды, использовать одеяла и покупать эффективные куртки с подогревом от батареек", — пояснил обозреватель.
https://1prime.ru/world/20220429/836786707.html
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