МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Британский обозреватель Крис Джайлз в статье для Financial Times призвал европейцев мерзнуть "во имя Украины", сообщает Lenta.ru. Цены на газ в Европе упали на 9%

Джайлз убежден, что жители Европы, поддерживающие Украину, должны использовать меньше топлива и снизить температуру в квартирах до 18 градусов. Это, по его мнению, позволит западным странам сократить зависимость от поставок российского газа и избежать холодной и мрачной зимы.

По расчетам консалтинговой компании Cambridge Energy, благодаря снижению температуры помещений с 20 до 18 градусов по всей территории Европы можно на четверть сократить потребление энергии. И Джайлз с оптимизмом смотрит на эту возможность.

"Дома в Соединенном Королевстве стали на пять градусов теплее за последние 40 лет. Мы можем носить больше слоев одежды, использовать одеяла и покупать эффективные куртки с подогревом от батареек", — пояснил обозреватель.