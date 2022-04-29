МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Глава аппарата исполнительного вице-председателя Еврокомиссии Франса Тиммерманса Дидерик Самсом заявил, что Европу ждут бунты из-за роста цен, пишет издание The Times.

Он считает, что низкая стоимость жизни в европейских странах раньше достигалась в ущерб окружающей среде, а также за счет импорта энергоносителей из РФ.

"Никто не отваживается вслух сказать избирателям, что поддерживать прежний уровень жизни невозможно, и что более высокие цены — это навсегда", — пояснил политик.

Самсом добавил: волнения среди европейцев "скорее всего неизбежны". Это связано с тем, что у политиков не осталось возможностей для смягчения удара от роста стоимости жизни.

По данным издания, в европейских магазинах цены на продукты питания растут каждую неделю. Помимо этого, растут и счета за электроэнергию. Авторы статьи считают, что странам Европы нужно смириться с окончанием "эпохи низких цен".