МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Польше и Румынии нужны территории Украины, потому что они хотят не закупать природные ресурсы у Киева, как это было раньше, а контролировать их, заявил изданию "Украина.ру" эксперт Института русского зарубежья Игорь Иваненко. В Великобритании призвали жителей Европы мерзнуть "во имя Украины"



"Дело в разной степени контроля над ресурсами. Одно дело, когда вы пользуетесь определенными ресурсами, но у вас их в любой момент могут отключить. А другое дело, когда вы эти ресурсы контролируете", — отметил эксперт.

По его мнению, если в Галиции будет размещен польский гарнизон, то поляки будут более плотно контролировать местные ресурсы и строить дальние планы на этот регион.

При этом Иваненко подчеркнул, что Польше и Румынии нет смысла делиться ресурсами с номинальными государствами, в частности, с Украиной.