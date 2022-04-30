МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Рост цен на продовольствие на фоне событий на Украине и западных санкций против Москвы могут привести к волнениям в ряде стран, такое мнение выразили эксперты, поговорившие с РИА Новости.

"К концу 2022 года, вероятно, что еще более 100 миллионов человек на Земле столкнутся с голодом или острым голодом, чего мир еще никогда не видел. Могут произойти гражданские волнения во многих странах Ближнего Востока и Африки", — считает профессор Сильван Шарлебуа из Университета Дэлхаузи в Канаде.

Источник в академических кругах США заявил РИА Новости, что на глобальную продовольственную безопасность повлияла продолжающаяся "экономическая война против России". "Как мне кажется, экономическая война против России делает ситуацию с продовольствием еще более опасной, особенно потому, что цены на продовольствие тесно связаны с ценами на энергоносители", — сказал источник.

По мнению источника, многие страны-производители продовольствия, вероятно, начали ограничивать экспорт, важную роль при этом играет стремление богатых стран создать большие запасы продуктов.

По оценкам Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО), в 2021 году Россия и Украина вошли в число поставщиков ряда основных продуктов питания, включая пшеницу и кукурузу. Россия также стала ведущим экспортером азотных удобрений, вторым по величине поставщиком калийных удобрений и третьим крупнейшим поставщиком фосфорных удобрений.

Западные страны ввели множество санкций в ответ на спецоперацию РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.