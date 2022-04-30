ПЕКИН, 30 апр — ПРАЙМ. Индекс деловой активности (PMI) в непроизводственном секторе Китая в апреле упал до 41,9 пункта, свидетельствуют опубликованные в субботу данные государственного статистического управления КНР. PMI в промышленности Китая в апреле упал до отметки в 47,4 пункта

PMI сферы услуг в апреле, на фоне многочисленных новых вспышек COVID-19 и продолжающегося локдауна в Шанхае, резко упал на 6,5 процентных пункта против 48,4 пункта в марте.

Правительство Китая поддерживает сферу услуг, чтобы компенсировать спад в таком традиционном секторе, как тяжелая промышленность. Значение PMI выше 50 пунктов говорит о росте активности, ниже — о ее спаде.