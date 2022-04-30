МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Немецкая федеральная земля Мекленбург — Передняя Померания начала "подготовку к худшему развитию ситуации" в экономике из-за подорожавших энергоносителей и остановки сертификации российского проекта "Северный поток — 2", сообщает издание Compact. CNN: Европа погрузилась в состояние стагфляции

Напомним, что российский газопровод протяженностью 2460 километров пролегает по дну Балтийского моря, планировалось, что ежегодно по нему будет прокачиваться из России в Германию 55 миллиардов кубометров газа.

Для региона Германии, помимо прямых убытков, есть и другие потери. В частности, рядом с городом Лубмин находится промышленный парк. Он может опустеть, если в будущем на его работу не будет хватать энергии, сообщил изданию предприниматель Михаэль Бертрам.

Он рассказал также, что район во времена ГДР был "дырой", но благодаря возникновению производств на его территории сюда пришло благополучие. Однако возможное отключение газа заставит Лубмин потерять четверть годового дохода. Власти уже вынуждены откладывать реализацию новых проектов.

Сотрудничество с Россией подарило новые надежды всей федеральной земле, которая сейчас является одной из беднейших в Германии. Трубопроводы простимулировали создание новых рабочих мест. Помимо этого, компания-оператор немецкой части "Северного потока-2" помогала оснащать школы компьютерами и субсидировала спорт и культуру.

"Сейчас деревни Померании готовятся к коллапсу", — пишет автор статьи.

Ряд фермеров уже закупили цистерны дизельного топлива, чтобы суметь собрать урожай. Другие аграрии обратились за помощью к властям и запросили генераторы.

Существует риск повсеместного отключения электроснабжения в случае, если Германия введет эмбарго на российский газ, отмечает издание.