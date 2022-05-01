БЕРЛИН, 1 мая — ПРАЙМ. Продукты в Германии за март в среднем подорожали на более чем 6%, а свежие овощи и растительное масло — на 14% и 17% соответственно, эксперты ожидают дальнейшего роста цен, сообщает газета Handelsblatt.

"В сфере розничной торговли продуктами питания мы переживаем инфляционный шок. Особенно пострадают группы населения с низким уровнем дохода", — приводит издание слова эксперта Шехаба Вахби.

Согласно данным исследовательской компании GfK, 85% потребителей ожидают дальнейшего роста цен на товары ежедневной необходимости.

Федеральное статистическое бюро Германии ранее сообщило, что инфляция в стране по итогам апреля в годовом выражении, согласно предварительной оценке, ускорилась до 7,4% с 7,3% месяцем ранее. Показатель стал рекордным за всю историю наблюдений бюро.