В Германии ожидают дальнейшего подорожания продуктов
Эксперты в Германии ожидают дальнейшего подорожания продуктов, рост цен в марте составил 6%
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БЕРЛИН, 1 мая — ПРАЙМ. Продукты в Германии за март в среднем подорожали на более чем 6%, а свежие овощи и растительное масло — на 14% и 17% соответственно, эксперты ожидают дальнейшего роста цен, сообщает газета Handelsblatt.
"В сфере розничной торговли продуктами питания мы переживаем инфляционный шок. Особенно пострадают группы населения с низким уровнем дохода", — приводит издание слова эксперта Шехаба Вахби.
Согласно данным исследовательской компании GfK, 85% потребителей ожидают дальнейшего роста цен на товары ежедневной необходимости.
Федеральное статистическое бюро Германии ранее сообщило, что инфляция в стране по итогам апреля в годовом выражении, согласно предварительной оценке, ускорилась до 7,4% с 7,3% месяцем ранее. Показатель стал рекордным за всю историю наблюдений бюро.
https://1prime.ru/world/20220501/836802107.html
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