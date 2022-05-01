МОСКВА, 1 мая — ПРАЙМ. Достигла ли инфляция пика? Об этом можно судить по трем признакам. Если вы их заметите, это означает, что цены могут вскоре снизиться, пишет CNN.

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Инфляция в США достигла 40-летнего максимума, это чувствительно сказывается на кошельках и настроении американцев.

Например, за галлон бензина американец весной 2022 года платит вдвое больше, чем в январе 2021 года.

Цены на жилье выросли на колоссальные для американского рынка 19,8% в годовом исчислении за февраль 2022 года. Что касается продуктов, то только за март они подорожали в среднем на 10% год к году.

К счастью, некоторые аналитики прогнозируют, что бремя высоких цен вскоре может ослабнуть: инфляционный пик достигнут.

ФРС на этой неделе проведет заседание и, вероятно, объявит о планах повышения процентных ставок, инструмента, используемого для борьбы с безудержной инфляцией, отмечает телеканал.

При этом инвесторы опасаются, что ускорение темпов повышения процентных ставок может втянуть экономику в рецессию.

Главный рыночный стратег LPL Financial Райан Детрик назвал три ключевых экономических показателя, подтверждающих этот прогноз: 

  • снижение цен на подержанные автомобили,
  • отсутствие "липкой" инфляции,
  • относительное ослабление хаоса в цепочке поставок (хотя отключения в Китае, связанные с Covid, могут положить этому конец).