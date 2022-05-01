МОСКВА, 1 мая — ПРАЙМ. Достигла ли инфляция пика? Об этом можно судить по трем признакам. Если вы их заметите, это означает, что цены могут вскоре снизиться, пишет CNN. Венгрия призвала Евросоюз избегать энергетических санкций против России

Инфляция в США достигла 40-летнего максимума, это чувствительно сказывается на кошельках и настроении американцев.

Например, за галлон бензина американец весной 2022 года платит вдвое больше, чем в январе 2021 года.

Цены на жилье выросли на колоссальные для американского рынка 19,8% в годовом исчислении за февраль 2022 года. Что касается продуктов, то только за март они подорожали в среднем на 10% год к году.

К счастью, некоторые аналитики прогнозируют, что бремя высоких цен вскоре может ослабнуть: инфляционный пик достигнут.

ФРС на этой неделе проведет заседание и, вероятно, объявит о планах повышения процентных ставок, инструмента, используемого для борьбы с безудержной инфляцией, отмечает телеканал.

При этом инвесторы опасаются, что ускорение темпов повышения процентных ставок может втянуть экономику в рецессию.

Главный рыночный стратег LPL Financial Райан Детрик назвал три ключевых экономических показателя, подтверждающих этот прогноз: