МОСКВА, 2 мая — ПРАЙМ. Прошедшие боевую подготовку американцы, наряду с тысячами других иностранцев, принимают участие в военных действиях на Украине со стороны Киева. Такую оценку опубликовали в американском издании Politico.

В статье отмечается, что, в частности, на территории Украины действует группа Task Force Yankee во главе с американцем Харрисоном Йозефовицем.

Раньше он работал в полиции Чикаго (штат Иллинойс) и проходил службу в сухопутных войсках Армии США.

Йозефовиц рассказал изданию, что в этой группе свыше 190 добровольцев, предполагается участие некоторых из них в боевых действиях.

Он отметил, что для участия в боевых действиях используют тех, кто ранее служил в вооруженных силах. Также в статье отмечается, что участники Task Force Yankee, посимо прочего, содействуют доставке медикаментов и продовольствия к линиям боевых действий на территории востока и юга Украины в интересах Киева.