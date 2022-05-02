Politico: на стороне Украины воюют тысячи иностранных наемников
МОСКВА, 2 мая — ПРАЙМ. Прошедшие боевую подготовку американцы, наряду с тысячами других иностранцев, принимают участие в военных действиях на Украине со стороны Киева. Такую оценку опубликовали в американском издании Politico.
В статье отмечается, что, в частности, на территории Украины действует группа Task Force Yankee во главе с американцем Харрисоном Йозефовицем.
Раньше он работал в полиции Чикаго (штат Иллинойс) и проходил службу в сухопутных войсках Армии США.
Йозефовиц рассказал изданию, что в этой группе свыше 190 добровольцев, предполагается участие некоторых из них в боевых действиях.
Он отметил, что для участия в боевых действиях используют тех, кто ранее служил в вооруженных силах. Также в статье отмечается, что участники Task Force Yankee, посимо прочего, содействуют доставке медикаментов и продовольствия к линиям боевых действий на территории востока и юга Украины в интересах Киева.
https://1prime.ru/world/20220502/836804591.html