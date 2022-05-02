МОСКВА, 2 мая — ПРАЙМ. Четыре арабские страны — Марокко, Иордания, Катар и Тунис — приняли участие в конференции по вопросу ситуации вокруг Украины, пишет британское издание Rai Al Youm. При этом на встрече отсутствовали представители Саудовской Аравии, ОАЭ, большинства стран Персидского залива и Союза арабского Магриба.

Издание задается вопросом, как будет действовать дальше Россия?

Главы оборонных ведомств четырех арабских стран приняли участие в международной конференции в поддержку Украины, организованной Соединенными Штатами, она состоялась 26 апреля 2022 года. При этом свыше 18 арабских стран отказались присутствовать на этой конференции. Издание пишет, что они тайно или явно поддерживают российскую операцию на Украине либо придерживаются нейтралитета.

В общей сложности в конференции приняли участие около 40 стран.

"Если присутствие министров обороны Марокко, Иордании и Катара было вполне ожидаемо, поскольку эти страны считаются союзниками Вашингтона, то участие министра обороны Туниса, который официально не входит в "американский лагерь", вызывает много вопросов", — переводит текст статьи ИноСМИ.

Подавляющее большинство государств, направивших своих представителей для участия в этой конференции, либо входят в состав НАТО, либо собираются вступить в ряды. Помимо этого, они являются производителями вооружения и военной техники. И тут возникает немаловажный вопрос: что же забыли на этой конференции представители четырех вышеупомянутых арабских стран? Они не являются членами НАТО и не достигли значительных успехов в военной промышленности: не производят танки, бронемашины, самолеты, беспилотники или ракеты, которые могли бы помочь Украине в ее конфликте с Россией.

Если все страны Персидского залива, пользующиеся дружбой и покровительством Соединенных Штатов, за исключением Катара, отказались от американского приглашения принять участие в конференции, то почему эти четыре государства рискуют своей безопасностью и стабильностью, вставая на сторону "американского лагеря" в отношении украинского кризиса, который не имеет к арабам или мусульманам никакого отношения?

Отмечается, что Израиль, который и производит танки, и обладает ядерным оружием, да в целом считается одним из главных союзников США, на конференцию своего представителя не прислал. Глава оборонного ведомства Израиля Бени Ганц отсутствовал, чем вызвал гнев Соединенных Штатов и большинства европейских лидеров.

По мнению обозревателя издания, Марокко, Иордания, Катар и Тунис приняли участие в этой конференции, чтобы "подлизаться" к Вашингтону.

"Обратите внимание, что американцы, которых поддерживают некоторые арабские государства, не проводили никаких конференций в поддержку арабов. Они не выделяли средства на военную помощь палестинцам, сражающихся с израильской оккупацией. Вашингтон делал все с точностью до наоборот", — говорится в статье.

Эти арабские страны совершили серьезную политическую и стратегическую ошибку, отмечает автор статьи.

Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>