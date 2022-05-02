МОСКВА, 2 мая — ПРАЙМ. Перспективы мировой экономики становятся мрачными, пишет агентство Bloomberg. Между инфляцией, спецоперацией, перспективами цен на газ и Covid, впрочем, как и с новыми признаками проблем на горизонте — трудно быть оптимистичным в отношении оставшейся части текущего 2022 года. СМИ: США убеждают арабский мир присоединиться к давлению на Россию

Как раз в тот момент, когда мы думали, что избавились от худшей из основных экономических проблем пандемии, ситуация стала еще более странной. Теперь, благодаря ситуации на Украине, растущей мировой инфляции и новых случаев заболевания коронавирусом у каждой страны есть свой собственный уникальный набор проблем и слабых мест, с которыми придется бороться, пишет издание.

Главной экономической тревогой США на текущей неделе стало неожиданное сокращение ВВП страны. Экономика США сократилась впервые с 2020 года, упав на 1,4% в первом квартале этого года.

Неожиданная Усадка

Отмечается, что экономика Штатов впервые сократилась с начала пандемии.

По мнению аналитика Джона Отерса, у этого есть несколько возможных объяснений.

Во-первых, цифры неверны.



Во-вторых, и это потенциально более вероятно, очевидно, что снижение было вызвано торговым балансом — скачком импорта и падением экспорта.

Основной причиной сокращения ВВП в первом квартале стало сальдо торгового баланса, считает финансовый аналитик Гэри Шиллинг и добавляет, считает, что это повышает риск рецессии в 2022 году. Бизнес увеличил свои запасы в конце 2021 года, чтобы избежать проблем с цепочкой поставок, однако потребители не спешат все раскупать. Теперь количество товаров будет только увеличиваться, ведь около 60 судов ожидают разгрузки в Калифорнии, это втрое превышает норму. Потребуется много месяцев, чтобы уменьшить скидки.

Отерса считает, что у происходящего в экономике страны есть и положительные стороны. Инфляция не так ужасна, как мы все думали. Базовый индекс расходов на личное потребление составил в годовом исчислении около 5% — это все еще слишком высоко, чтобы расслабляться, но не так плохо, как опасались экономисты изначально.

Что касается Старого света, то агентство пишет о ситуации в Великобритании, которая столкнулась с ужасной коалицией. Здесь очень острый рынок труда, как в США, и бешеные цены на энергоносители, как в Европе. В результате — высокая инфляция и стагнация экономического роста. По прогнозам МВФ на 2023 год, у Великобритании будет самая высокая инфляция среди стран G7 и самый низкий рост экономики.