МОСКВА, 2 мая — ПРАЙМ. Страны Запада, в том числе и Соединенные Штаты Америки, оказались в ловушке из-за введенных ими же самими антироссийских санкций, пишет американское издание The Hill. СМИ объяснили, почему США хотят разделить ЕС и Россию

Хотя изначально планировалось, что экономические ограничения разрушат только российскую экономику, в реальности санкции повлекли серьезные издержки и для тех, кто их вводил.

"Санкции и конфликт на Украине подняли мировые цены на сырье и энергоносители, помогая России увеличивать доходы от продажи нефти и газа, несмотря на сокращение экспорта", — пишет издание.

Помимо этого, из-за быстрого роста инфляции и сбоев в логистике западные корпорации могут потерять значительную часть прибыли.

Негативным образом нынешняя ситуация скажется в том числе простых потребителях по всему миру, гражданах.

Однако наиболее ощутимый удар будет нанесен по бедным государствам: рост цен на топливо, еду и удобрения привели к уличным протестам, переросшим в массовые беспорядки в Перу и Шри-Ланке. Что касается российской экономики, то для серьезного ущерба потребуются годы санкций.