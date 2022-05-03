МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. ЕС должен пересмотреть концепцию отношений с соседними странами, поскольку "Восточное партнерство" больше не работает. Такое мнение высказал глава МИД Австрии Александр Шалленберг в интервью газете Financial Times. СМИ: Евросоюз нашел страны, которые должны заменить российский газ

Проект "Восточное партнерство" был запущен в 2009 году для укрепления политических и экономических отношений между ЕС, его государствами-членами и шестью странами: Арменией, Азербайджаном, Белоруссией, Грузией, Молдавией и Украиной.

"Восточное партнерство", которые мы разработали, не работает. Его нет. Нам нужно пересмотреть всю концепцию политики соседства ЕС", — сказал Шалленберг.

По мнению министра, ЕС больше не может ограничиться полумерами в отношении соседних стран.

"Вакуума нет. Это либо наша модель, либо чья-то другая", — объяснил он, описывая будущее приграничных государств, в частности, Украины и Молдавии.

Глава австрийского МИД призвал Брюссель "не увлекаться расчетами, и законами, и подробностями" в вопросе членства в ЕС, а признать, что присоединение новых стран нужно рассматривать в качестве необходимости для "борьбы с пагубным влиянием России".

"Расширение (Евросоюза) это… геостратегический инструмент", — резюмировал Шалленберг.