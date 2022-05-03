МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. Владимир Зеленский и дальше будет просить деньги и оружие у Запада, а также имитировать заботу об украинцах, доказывая, что он надежда либерального мира. Об этом написал заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в Telegram. В Евросоюзе хотят пересмотреть концепцию отношений с соседними странами

По мнению Медведева, "не нужен Зеленскому никакой мирный договор", поскольку в случае подписания документа Зеленскому "конец" либо от нацистов, либо от конкурентов.

"Не нужен Зеленскому никакой мирный договор. Для него мир — это конец. Либо быстрый — от нацистов, которые повесят его "на гiлляку" за сговор с "москалями". Либо более медленный — от конкурентов, которые добьются его смещения как президента, проигравшего войну", — заявил он в своём Telegram-канале.

По словам Медведева, это подтверждают и разные "шавки" вокруг него (Зеленского — прим. ред.), которые "тявкают, что мирного договора не будет".

Зампредседателя Совбеза РФ подчеркнул, что именно поэтому "Зеленский и дальше будет клянчить деньги и оружие у Запада, доказывая, что он в игре, что он надежда либерального мира, что он последний бастион европейской демократии, которую хочет растерзать медведь в ватнике".

Медведев также выразил уверенность, что Зеленский будет продолжать "имитировать заботу об украинцах, периодически выставляя их в качестве живого щита перед бандеровцами".