МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. Конфликт на Украине вызвал скачки цен на сырье и энергию, что угрожает появлением продовольственных кризисов, которые могут затронуть Африку и Ближний Восток. Об этом рассказал премьер-министр Италии Марио Драги в ходе выступления в Европарламенте в Страсбурге. Медведев объяснил, почему Зеленский продолжит клянчить у Запада

"С экономической точки зрения конфликт вызвал нестабильность в функционировании глобальных цепочек поставок и волатильность цен на сырье и энергию. Поставки украинского продовольствия рухнули из-за разрушений войны и экспортных преград, введенных Россией в портах Черного и Азовского морей", — отметил он.

Драги напомнил, что Украина является четвертым по величине иностранным поставщиком продовольствия в Евросоюз, на Россию и Украину приходится более четверти мирового экспорта зерна. Также премьер Италии добавил, что в марте индекс цен на основные продукты питания достиг исторического максимума.

"Существует серьезный риск того, что рост цен в сочетании с сокращением доступности удобрений вызовет продовольственные кризисы", — сказал Драги.

Он также отметил, что, согласно данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), число голодающих в мире в период с 2022 по 2026 год может вырасти на 13 миллионов человек из-за конфликта на Украине.

"Многие страны, особенно Африки и Ближнего Востока, более уязвимы к этим рискам и могут испытать периоды политической и социальной нестабильности", — заявил премьер Италии.

Также Драги остановился на росте стоимости бензина и газа. Цены на последний, добавил он, в производстве электроэнергии в Европе выросли примерно в пять раз по сравнению с годом ранее.

"Этот рост, который последовал за повышением расценок, которое наблюдалось еще до начала конфликта, привел к тому, что уровень инфляции достиг уровня, который мы не наблюдали десятилетиями", — сказал Драги, выступление которого транслировалось в YouTube итальянского правительственного Дворца Киджи.

В еврозоне, добавил он, апрельский индекс цен вырос на 7,5% по сравнению с годом ранее, что может получить "значительный эффект на покупательскую способность семей и производство компаний".

"Европейская экономика находится на стадии замедления: за первые три месяца 2022 года валовой внутренний продукт в зоне евро вырос на 0,2% по сравнению с четвертым кварталом 2021 года", — заявил премьер Италии. По данным МВФ, отметил он, экономика ЕС в этом году вырастет на 2,9%, когда как несколько месяцев назад оценки роста были на уровне 4%.