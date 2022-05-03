МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. Позиция Индии проливает свет на существенную слабость антироссийского санкционного альянса. Об этом пишет Süddeutsche Zeitung. В Евросоюзе хотят пересмотреть концепцию отношений с соседними странами

Издание обратило внимание на то, что во время визита в Германию, в ходе которого немецкий канцлер хотел заручиться поддержкой Дели для оказания давления на Москву, премьер-министр Индии Нарендра Моди избегал любых обвинений в адрес России.

"Единственный путь к решению украинского конфликта — это диалог, в этом противостоянии не будет победителей, а потери понесут все", — приводит Süddeutsche Zeitung слова Моди.

Автор статьи напоминает, что при голосовании в Генеральной Ассамблее ООН Индия не отдавала свой голос за осуждение спецоперации на Украине. Кроме того, Запад болезненно воспринимает то, с какой готовностью Дели увеличил покупку российской нефти, добавляет он.

Европейцы пытаются объединить усилия, чтобы убедить Индию присоединиться к санкциям против России, но результаты их действий очень скромные, резюмировал журналист.

В понедельник Моди начал свой первый в этом году зарубежный визит, в рамках которого посетил Германию, Данию, а далее посетит Францию с официальным визитом. Как сообщил первый заместитель главы МИД Индии Винай Кватра, премьер-министр Индии в ходе визита обсудит вопросы торговли, энергетической безопасности, обороны и Украины. Главной целью визита Моди является "структурирование и укрепление двусторонних партнерских отношений по целому ряду областей" с ключевыми странами Европы, отметил Кватра.