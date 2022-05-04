МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Германские пивовары предупредили о стремительном росте цен на пивную продукцию, цена может вырасти на 30%. Об этом сообщает издание Spiegel со ссылкой на комментарий генерального директора Германского союза пивоваров Хольгера Айхеле и вице-президента союза пивоваров Берлин-Бранденбург Штефана Фриче. FT: частные НПЗ Китая тайно покупают нефть из России

Они заявили, что "увеличение затрат переходит все границы. Цены зашкаливают. Ничего подобного мы никогда не испытывали". По словам Фриче, сейчас пивовары сталкиваются с "огромном ценовым давлением".

Подорожание пива связано с ростом цен на сырье, необходимое для производство. Так по сравнению с прошлым годом подорожало электричество — на 250%. Пивоваренный солод подорожал на 70%, европоддоны на 150%.

"К концу года цены на пиво могут вырасти на 30%", — предупредил Фриче.

В Германский союз пивоваров входят 1,4 тысяч немецких пивоварен, которые выпускают продукцию под 6 тысяч торговых марок. Подавляющее большинство — 70% — сосредоточены в трех федеральных землях: 600 в Баварии, 200 в Баден-Вюртемберге и 150 в Северном Рейне-Вестфалии.

В среднем в Германии ежегодно собирают около 38 тыс. тонн хмеля. 85% от общего объема урожая — на крупнейшей в мире плантации Халлертау, расположенной в центре федеральной земли Бавария на юге Германии. На плантации, где на территории в 15,4 тысяч га работают более 1,1 тысяч хмелеводческих хозяйств, возделывается примерно четверть годового мирового объема данной культуры.