МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Москва даже в условиях санкций не собирается дискриминировать компании по национальному признаку, даже из недружественных стран. Об этом рассказал директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский в интервью "Российской газете". Американский бизнес могут заставить "ответить за санкции"

Ранее президент России Владимир Путин запретил исполнять обязательства по сделкам, совершать финоперации перед компаниями и лицами, находящимися под ответными санкциями РФ. Различным структурами и физическим лицам, находящимся под юрисдикцией РФ, запрещается совершать сделки с компаниями и лицами, в отношении которых применяются ответные санкции.

"Мы также открыты к продолжению конструктивного диалога с деловыми партнерами из так называемых "недружественных" стран. Не собираемся дискриминировать компании по национальному признаку", — отметил Биричевский.

Он добавил, что западные правительства за счет санкций создали для своих же компаний такие "благоприятные" условия ведения бизнеса с Россией, что теперь они будут вынуждены подстраиваться.

"Они, к слову, уже так и делают. Примером этому может служить перевод оплаты за наши энергоносители в рубли", — напомнил дипломат.

Он также акцентировал внимание на том, что Москва намерена "активизировать конструктивные отношения со всеми, кто не присоединился к недружественным действиям в отношении России, наших компаний и граждан".

Помимо этого, по словам Биричевского, Москва активно прорабатывает ответные меры и юридические механизмы, чтобы оспорить введенные нелегитимные санкции, при этом важно не нанести ущерб собственной экономике.

"Активно прорабатываем ответные меры и юридические механизмы с тем, чтобы оспорить введенные нелегитимные рестрикции", — отметил он в интервью "Российской газете". Глава ЕК раскрыла подробности шестого пакета санкций против России

Биричевский также подчеркнул, что Москва оставляет за собой право на ужесточение специальных мер в случае эскалации санкционного давления.

"При проработке ответных мер, в отличие от многих западных "партнеров", стремимся не нанести ущерб собственной экономике, то есть здесь важно отмерять не менее "семи раз". Что касается конкретных шагов, на этапе проработки они носят конфиденциальный характер. Но, будьте уверены, антироссийские "затеи" западников без ответа не останутся", — сказал дипломат.

Путин 23 марта заявил о переводе оплаты поставок природного газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры против РФ, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчетах долларов и евро. Затем президент подписал соответствующий указ и сообщил, что если недружественные страны не будут платить в рублях с 1 апреля, то Россия будет считать это неисполнением обязательств по газовым контрактам.

Российские нефть и газ Евросоюз вряд ли сможет полностью заменить в ближайшие 5-10 лет, на этом мнении сходятся ключевые игроки отрасли, заявлял ранее вице-премьер РФ Александр Новак. Он отмечал, что даже просто обсуждение отказа Европы от российской нефти негативно для рынка, он сразу на это реагирует. По словам вице-премьера, без российских нефти и газа в мире случится коллапс, а цены будут непредсказуемы.

Отказ от российских нефти и газа повлечет колоссальные последствия для европейской и мировой экономик, указывал и Дмитрий Биричевский. По его словам, Европа очень сильно зависит от российского газа и нефти. Даже если она перейдет к тотальной экономии, найдет поставщиков в других регионах мира и перейдет на возобновляемые источники энергии, "в самом идеальном варианте" сможет заменить только 80% энергоресурсов, отметил он, подчеркнув, что на деле еще меньше. Эксперты уверены, что вызванный санкциями против РФ рост цен на энергоресурсы в марте до рекордов не является пределом, заявлял Новак.