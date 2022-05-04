МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Исполнительный вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис выразил надежду, что страны-члены Европейского союза в кратчайшие сроки утвердят новый шестой по счету санкционный пакет против России.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что пакет санкций будет представлен в среду. Новые меры включат отключение от SWIFT Сбербанка и еще ряда крупных российских банков, а также запрет на вещание в ЕС трех российских телеканалов, индивидуальные санкции, поэтапный запрет на импорт российской нефти.

"Сегодняшний пакет санкций поистине далеко идущий, он охватывает российскую нефть, крупные банки, пропагандистские каналы и частных лиц. Я надеюсь, что страны-члены быстро согласятся принять эти меры", — написал Домбровскис в Twitter.