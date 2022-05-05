МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Запрет на ввоз товаров Skoda, Liqui Moly и Beiersdorf в Белоруссию продлен до 4 ноября 2022 года, говорится в опубликованном на Национальном правовом интернет-портале постановлении правительства республики. Белоруссия планирует увеличить экспорт продовольствия и сельхозпродукции

"Продлить до 4 ноября 2022 года включительно действие пунктов 2 и 4 постановления Совета министров Республики Беларусь от 23 апреля 2021 года № 240 "О применении специальных мер", — говорится в документе.

Постановление поручает республиканским органам государственного управления и иным государственным организациям, подчиненным правительству Белоруссии, облисполкомам, Минскому горисполкому принять необходимые меры по реализации постановления.

Власти Белоруссии в мае 2021 года ввели временный запрет на ввоз и реализацию в стране некоторых товаров. Среди них указывалась продукция чешской и немецких компаний Škoda Auto, Liqui Moly и Beiersdorf. Изначально ограничения были введены до 4 ноября, а потом продлены до 4 мая 2022 года. При этом постановление не распространялось на ввозимые гражданами в Белоруссию товары для личного пользования, транспортные средства, указанные в постановлении, которые зарегистрированы в государствах-членах Евразийского экономического союза, а также временно ввозимые на таможенную территорию ЕАЭС транспортные средства. Решение не касалось остатков запрещенных товаров, промаркированных специальными контрольными знаками.

До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал в качестве ответной меры указ о запрете на ввоз в Белоруссию отдельных товаров и на импорт работ и услуг юридических и физических лиц стран, которые приняли санкции против Минска. Президентская пресс-служба отмечала, что документ принят в целях обеспечения безопасности и защиты национальных интересов республики.