Опрос CNN: оценка американцами своей экономики достигла самого низкого уровня за последние 10 лет
МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Оценка гражданами США положения национальной экономики достигла самого низкого уровня за последнее десятилетие, свидетельствует новый вопрос, проведенный телеканалом CNN.
Согласно результатам исследования, большинство опрошенных американцев (66%) считают, что политика президента Джо Байдена причиняет ущерб экономике страны, а восемь из 10 респондентов считают принимаемые его администрацией меры "недостаточными" для борьбы с растущей инфляцией.
Лишь 23% опрошенных оценивают экономическое положение в стране как "относительно хорошее", тогда как в декабре и апреле 2021 года так считали 37% и 54% соответственно. В целом две трети респондентов полагают, что дела в США "идут плохо", тогда как противоположной оценки придерживаются лишь 32% участников опроса.
Большинство респондентов настаивают, что хотели бы видеть более активную роль американских властей в решении экономических проблем страны. Так, большая часть из них (73%) утверждает, что правительство делает недостаточно для устранения перебоев в цепочках поставок. Также, по словам 89% опрошенных, они чаще слышат из СМИ "дурные" новости о состоянии национальной экономики, нежели "хорошие".
Опрос был проведен с 28 апреля по 1 мая онлайн и по телефону среди 1007 жителей различных штатов. Погрешность исследования составляет примерно 3,9%.
https://1prime.ru/world/20220505/836822901.html