МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Оценка гражданами США положения национальной экономики достигла самого низкого уровня за последнее десятилетие, свидетельствует новый вопрос, проведенный телеканалом CNN. The Hill: американцы скатываются в нищету из-за политики Байдена

Согласно результатам исследования, большинство опрошенных американцев (66%) считают, что политика президента Джо Байдена причиняет ущерб экономике страны, а восемь из 10 респондентов считают принимаемые его администрацией меры "недостаточными" для борьбы с растущей инфляцией.

Лишь 23% опрошенных оценивают экономическое положение в стране как "относительно хорошее", тогда как в декабре и апреле 2021 года так считали 37% и 54% соответственно. В целом две трети респондентов полагают, что дела в США "идут плохо", тогда как противоположной оценки придерживаются лишь 32% участников опроса.

Большинство респондентов настаивают, что хотели бы видеть более активную роль американских властей в решении экономических проблем страны. Так, большая часть из них (73%) утверждает, что правительство делает недостаточно для устранения перебоев в цепочках поставок. Также, по словам 89% опрошенных, они чаще слышат из СМИ "дурные" новости о состоянии национальной экономики, нежели "хорошие".

Опрос был проведен с 28 апреля по 1 мая онлайн и по телефону среди 1007 жителей различных штатов. Погрешность исследования составляет примерно 3,9%.