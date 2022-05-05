МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Премьер-министр Японии Фумио Кисида и японский министр обороны Нобуо Киси назвали абсолютно неприемлемыми объявленные Россией санкции, отметив, что "ответственность за текущее состояние российско-японских отношений лежит полностью на российской стороне". Россия вводит санкции против 63 граждан Японии

"Это Россия, которая обратилась к военным мерам и вызвала всю эту ситуацию. И хотя ответственность за текущее состояние российско-японских отношений лежит полностью на РФ, Россия выступила с подобным заявлением. Это абсолютно неприемлемо", — цитирует телеканал NHK заявление Кисиды.

Аналогичное мнение выразил и министр обороны Японии Нобуо Киси, добавив, что подобные заявления могут привести к "закрытию возможностей для диалога и пути к изоляции".

Накануне МИД России обнародовал список японских подданных, которым отныне закрыт въезд в РФ. Среди них премьер-министр страны Фумио Кисида, глава МИД Ёсимаса Хаяси, министр обороны Нобуо Киси. Всего в "стоп-листе" 63 человека.

К настоящему времени Япония ввела против России несколько пакетов санкций в свете событий на Украине. В частности, исключила Россию из режима наибольшего благоприятствования в торговле и ввела запрет на экспорт в Россию более 300 товаров, включая полупроводники, радары, сенсоры, лазеры и другую технику, а также люксовых автомобилей и предметов роскоши. Также был запрещен импорт из России 38 видов товаров – шпона, древесной щепы, автомобилей и мотоциклов, пива, вина, водки и других. Санкционный список Японии против России включает 499 физических лиц и более 160 организаций из России, в том числе девять крупнейших банков.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.